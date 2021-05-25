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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de mi açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de mi açılacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması geldi. YÖK tarafından üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitimle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de mi açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:42:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de mi açılacak?

İlkokullar, ortaokullar ve liseler gibi üniversitede de yüz yüze eğitime ara verildi, pek çok meslek okulu öğrencileri pratik eğitimlerine erişemedi. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime e zaman döneceklerini merak ediyor. Peki, üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Üniversitelerin açılışıyla ilgili herhangi bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Bilgi verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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