Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. Oturumların tamamlanmasıyla birlikte sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler tahmini puanlarını hesapladı. 28 Temmuz Salı günü üniversite sonuçları açıklanacak. Ardından öğrencileri tercih süreci bekliyor. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 2021

Üniversite öğrencileri ve bu sene üniversitelere yerleşecek olanlar okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama yapılmadı. Ancak kısa süre içerisinde üniversitelerin açılacağı tarihin netleşmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de üniversitelerin eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.