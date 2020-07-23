  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 2021

Üniversiteler ayın kaçında açılacak? Üniversite tercih döneminin başlamasına kısa bir süre kala pek çok kişi “Üniversiteler ne zaman açılacak?” , “Bu sene üniversiteler ne zaman açılır?” , “Üniversiteler ağustos ayında açılır mı?” , “Üniversiteler eylül ayında mı açılacak?” , “Üniversitelerin açılacağı tarih” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:38:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 2021

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. Oturumların tamamlanmasıyla birlikte sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler tahmini puanlarını hesapladı. 28 Temmuz Salı günü üniversite sonuçları açıklanacak. Ardından öğrencileri tercih süreci bekliyor. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 2021

Üniversite öğrencileri ve bu sene üniversitelere yerleşecek olanlar okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama yapılmadı. Ancak kısa süre içerisinde üniversitelerin açılacağı tarihin netleşmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de üniversitelerin eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020
Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Okullar açılacak mı son durum
Okullar açılacak mı son durum

Eğitim

Okullar açılacak mı son durum

YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Eğitim

YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı