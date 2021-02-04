2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünde dersler Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ile uzaktan eğitim modeli devam etti. İlk ve orta dereceli okullar için tarihin belli olmasının ardından YÖK,Sağlık Bakanlığı'dan yüz yüze öğretim için görüşlerini bildirilmesini istedi.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz netlik kazanmış değil. En son yaşanan gelişme ise şöyle: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderildi. Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşlerinin acil olarak bildirilmesi” istendi.