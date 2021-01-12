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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak kazandı. Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? YÖK ile 2021 yılında Üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:30:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrencileri gündeminde üniversitelerin açılış tarihi yer alıyor. Peki, YÖK'ten konuya ilişkin açıklama geldi mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

İşte gönderilen o yazı “ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durumun şekillenmesi ve son kararın YÖK tarafından verilmesi bekleniyor. Konuya yönelik şu an net bir bilgi bulunmuyor.

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