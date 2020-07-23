Üniversitelerde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. YÖK'ün yakın zamanda açıklama yapması beklenirken üniversitelerin açılış tarihine ilişkin araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.