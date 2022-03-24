Üniversiteler köpek barınağı değil öğretim yuvasıdır!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Başıboş köpek saldırıları yüzünden birçok insan yaralanıp, hayatını kaybederken köpekperest lobilere şirin görünmeye çalışan bazı üniversiteler de öğrencilerinin hayatını hiçe sayarak kampüs içerisinde gezen başıboş köpeklere göz yumuyor.

Köpekperest lobilere şirin görünmeye çalışıyorlar!

Türkiye’de son dönemde güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor. En son Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı’nın köpeklerden kaçarken yola fırlayıp geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi gündemden düşmezken, hayvanların toplatılmasını isteyen vatandaşlara karşı birçok köpekperest lobileri, baskı ve tehditlerle insanları yıldırıp susturmaya çalışıyor. Söz konusu lobilere şirin görünmeye çalışan muhalefet ise kendilerine bağlı belediyeler üzerinden bu lobilere hizmet ediyor. Ailelerinden uzakta eğitim hayatlarına devam eden ve okullarını bitirip hayata atılmak isteyen üniversite öğrencileri de okudukları üniversitelerin yönetimleri tarafından mağdur ediliyor.

Üniversite yönetimleri öğrenciden değil köpekten yana!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı Hayvan Hakları Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Bilinmesini isteriz ki kampüs içerisinde gece gündüz beslediğimiz canların tırnağına dahi zarar gelmesine izin vermeyeceğimiz gibi köpeklerden korkan öğrenci arkadaşlarımıza da bu korkularını aşmaları konusunda yardımcı olmaktayız” diyerek başıboş köpeklere sahip çıkarken, üniversitesi yönetiminin, yapılan açıklamaya karşı herhangi bir adım atılmaması dikkatlerden kaçmadı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de sosyal medya hesabı üzerinden Umuttepe Kampüsü’nde gezen başıboş köpeklerin fotoğraflarını paylaşarak, “Umuttepe güne başlarken yeni misafirlerimiz gelmiş” ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından 15 Mart tarihinde paylaşılan bir videoda ise üniversitenin yemekhanenin başıboş köpeklerin istilasına uğradığı ve bazı öğrencilerin yaşadıkları korku gözler önüne serildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü KYK kız yurdunda da öğrenciler başıboş köpeklerin tehdidi altında bulunuyor. Birçok öğrenci kampüs içerisinde gezen köpeklerin videolarını paylaşıp üniversite yönetiminden yardım isterken, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal’ın 2020 yılında başıboş köpekleri kendi eliyle beslediği ve “DPÜ Kampüsündeki Hoş Hoşlar” adıyla başıboş köpeklere şiir yazdığı ortaya çıktı. Başıboş köpeklerin saldırıları sonucunda yaşanan olaylar hafızalardaki yerini korurken üniversite yönetimlerinin başıboş köpekler konusunda bir adım atmaması “üniversite yönetimleri öğrenciden değil köpekten yana” söylemlerine sebep oldu.