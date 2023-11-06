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Gündem Üniversiteler harekete geçti: İsrail'i destekleyen firmalar boykot ediliyor
Gündem

Üniversiteler harekete geçti: İsrail'i destekleyen firmalar boykot ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-06 15:49:00 -
Üniversiteler harekete geçti: İsrail'i destekleyen firmalar boykot ediliyor

İsrail'i boykot eden birçok üniversitenin arasına Erzurum ve Erzincan'daki üniversiteler de katılarak, İsrail'i destekleyen firmaları boykot kararı aldılar.

 

ERZURUM/ERZİNCAN

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) ait sosyal tesis ve kantinlerde, İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Atatürk Üniversitesi sosyal tesislerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm markalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır." denildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de yaptığı yazılı açıklamada, insanlık suçunu ekonomik anlamda destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı aldıklarını belirterek, "Üniversitemiz sosyal tesislerinde ve kantinlerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Konya’da üniversitelerden İsrail ürünlerine Boykot Kararı
Konya’da üniversitelerden İsrail ürünlerine Boykot Kararı

Aktüel
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Konya’da üniversitelerden İsrail ürünlerine Boykot Kararı

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Yorumlar

YORUM

ERZURUMUN MNG AVM SİNDE HALA STARBOK TA UTANMAZ REZİL AŞŞAĞILIK İNSANLAR KAHVE İÇİYORLAR HEMDE TIKLIM TIKLIM DOLDURUYORLAR ERZURUMLULAR ÇOK DİNDARMIŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ

şeyh şamil bu

yeterli DEĞİL. Bu siyonist cellatların kan emici vampirlerin katil despotların tüm ürünleri toplatın ve ülkeye girişine izin vermeyin.
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