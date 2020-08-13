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Gündem

Üniversiteler eğitime ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı'ndan flaş açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün itibariyle üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:41:00 -
Üniversiteler eğitime ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı'ndan flaş açıklama

Çin'den başlayarak yayılan, dünyada milyonlarca kişiyi enfekte eden, yüz binlerce kişinin ise ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, bütün hayatı değiştirdiği gibi eğitim sistemini de oldukça etkiledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim yüz yüze gerçekleştirilemedi. Bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ne olacağı öğrenciler tarafından merakla beklenirken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi.

Yekta Saraç, bugün itibariyle üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

Saraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık." ifadelerini kullandı.

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