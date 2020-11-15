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Eğitim Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?
Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz dönemine yüz yüze eğitimle başlamadı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle derslere katılıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı mı? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:08:00 -
Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sağlıktan eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde de üniversiteler yüz yüze eğitime başlamadı. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca üniversiteli okullarından ayrı kaldı. Üniversiteliler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Ancak üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Yüz yüze eğitime bahar döneminde başlanabileceği de konuşuluyor.

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