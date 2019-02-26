0553 313 94 23

Üniversitede“Sıfır Atık Projesi” Eğitimlerine başlandı

Niğde’de sıfır atık projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

26 Şubat 2019 Salı 14:42
Üniversitede“Sıfır Atık Projesi” Eğitimlerine başlandı

Niğde’de sıfır atık projesi tanıtım toplantısı yapıldı.


Niğde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan‘ın himayelerinde başlatılan ve israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirmesi yapıldı.


Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Gönen ve Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci tarafından sunumu yapılan “Sıfır Atık Projesi” tanıtımında konuşan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında “Sıfır Atık Projesi’nin doğru uygulanabilmesi için tüm üniversite personele, öğrencilere atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılması ve atık yönetiminin, sürdürülebilir bir hal alması adına işbirliğine davet ediyorum. Ayrıca üniversite kendi gübresini üretmek için Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü işbirliğiyle kompost sisteminin hazırlıklarına da başladık” ifadelerini kullandı.


Programda, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Sıfır Atık Projesi” İl Odak Noktası Şube Müdürü Yasemin Demirörs ise projenin temelleri hakkında bilgiler vererek projenin çıkış noktasını katılımcılarla paylaştı.


Geçtiğimiz günlerde üniversitemizde görev yapmakta olan temizlik işçilerimize verilen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme ve uygulama seminerinin, 20 - 21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan iki gün süren ve 3 oturumun yapıldığı ikinci programına, çok sayıda akademik ve idari personelimiz katıldı. Ayrıca, “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme ve uygulama semineri, önümüzdeki günlerde üniversitemiz öğrencilerinin tamamına kademeli olarak verilecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:42
  1. doğa
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut Ardahan Üniversitesinde “Dijital Dönüşümü” Anlattı
    1. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    2. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
    3. CHP MYK toplantısı
    4. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    5. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    6. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    7. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    8. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    9. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    10. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    11. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    12. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    13. Benzine indirim geldi
    14. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    15. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    16. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    17. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    18. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    19. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    20. Elektrik sobası evi yaktı
    21. İTSO üyeleri Milano yolcusu
    22. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
    23. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
    24. Niğde'de "miras" cinayeti
    25. Pakistan Dışişleri Bakanı..
    26. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
    27. Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün..
    29. Yeğenini ve eniştesini öldüren şahsa..
    30. CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı