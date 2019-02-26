Üniversitede“Sıfır Atık Projesi” Eğitimlerine başlandı

Niğde’de sıfır atık projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan‘ın himayelerinde başlatılan ve israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirmesi yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Gönen ve Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci tarafından sunumu yapılan “Sıfır Atık Projesi” tanıtımında konuşan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında “Sıfır Atık Projesi’nin doğru uygulanabilmesi için tüm üniversite personele, öğrencilere atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılması ve atık yönetiminin, sürdürülebilir bir hal alması adına işbirliğine davet ediyorum. Ayrıca üniversite kendi gübresini üretmek için Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü işbirliğiyle kompost sisteminin hazırlıklarına da başladık” ifadelerini kullandı.

Programda, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Sıfır Atık Projesi” İl Odak Noktası Şube Müdürü Yasemin Demirörs ise projenin temelleri hakkında bilgiler vererek projenin çıkış noktasını katılımcılarla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde üniversitemizde görev yapmakta olan temizlik işçilerimize verilen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme ve uygulama seminerinin, 20 - 21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan iki gün süren ve 3 oturumun yapıldığı ikinci programına, çok sayıda akademik ve idari personelimiz katıldı. Ayrıca, “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme ve uygulama semineri, önümüzdeki günlerde üniversitemiz öğrencilerinin tamamına kademeli olarak verilecektir.