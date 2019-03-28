Üniversitede ihale kavgası Akdeniz Üniversitesinde bir iş yerinin ihalesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Akdeniz Üniversitesinde bir iş yerinin ihalesi sırasında çıkan kavgada biri polis 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Olbia Çarşısı'ndaki bir iş yeriyle ilgili ihaleye katılan iki grup arasında tartışma çıktı. Katılımcılara silahla tehdit Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ihaleye katılan S.E.Y'nin polis memuru kardeşi M.Y'nin diğer katılımcıları silahla tehdit ettiği öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, S.G.G, Y.G, S.E.Y ve M.Y'yi gözaltına aldı. M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

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