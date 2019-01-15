Üniversitede akademisyenler birbirine girdi! Resmi yazışmalar yargıya taşındı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar ile Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer SonerHunkan'ın bir öğrencinin girdiği sınavda aldığı 85 notunun sisteme 25 olarak işlenmesiyle başlayan kurum içi resmi yazışmaları karşılıklı suçlamalara dönüştü. Fedakar, bölüm başkanlığına gönderdiği yazıda öğrencinin mağdur olmaması için notunun düzeltildiğini bildirdi. Bunun üzerine Hunkan da öğrencinin sınav kağıdının da gönderilmesini istedi. Fedakar ise, yazdığı cevapta, bölüm başkanının mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdının istenmesinin işi sürüncemede bıraktığını ve öğrencinin mağdur olduğunu belirten yazı ile cevap verdi.

Karşılıklı suçlamalar

Prof.Dr. Ömer Soner Hunkan, yeni bir yazı yazarak, telefonla aranan Fedakar'ın 'Gerek kalmadı, hallettik' cevabı alındığını ifade ederek, "Dekanlığa sevk edilseydi öğrencinin notu 25 yerine 85 olarak değiştirilebilecekti. Bu durum bölüm başkanlığımızı bu konuların istismar ve bir öğretim üyesine yakışmayan gayri ahlaki durumlar olabileceği düşüncesine sevk etmiştir" dedi.

Öğretim üyesi Dr. Cengiz Fedakar da, 'Gayri ahlaki' denilmesini tepki gösterip, şahsını rencide etmeyi, itibarsızlaştırmanın hedef alındığını belirterek, "Gayri ahlaki kavramını, bölümümüze ÖYP kapsamında yerleştirilen 6 adet araştırma görevlisinin doktora öğrenimleri sonrası işlerine son veren Tarih Bölümü Kurulu kararına imza atanların vicdanında mı arayalım? 2010-2011 yılı öğretim yılı güz yarıyılında Büyük Selçuklu Tarihi 1 dersini alan 136 öğrenciden 126'sını yaz okuluna bırakarak öğrenciler üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesinin karakterinde mi arayalım? Lisansüstü öğretimde öğrencilerin ders seçim aşamasında iradelerine müdahale edilerek seçtiklerin dersin çıkartılarak çıkartılmaya çalışılarak kendi istedikleri öğretim üyelerinin derslerini seçmeye zorlayan Anabilim Dalı Başkanı'nın şahsiyetinde mi arayalım? Zorunlu derslerin örgün öğretimini başka bir öğretim elemanına verip ikinci öğretimini kendisine alan, seçmeli derslerin örgün öğretimini ders havuzuna koymayıp sadece ikinci öğretimini açan öğretim üyelerinin maddi hırsında mı arayalım? Tüm bu suallerin cevabının gayri ahlaki kavramının anlamı muhatabında vücut bulacaktır. Bu sebeple tarafıma yöneltilen itham sahibine iade edilir" dedi.

FETÖ suçlaması

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Cengiz Fedakar'a gönderdiği yazıda, hakkında suçlamalarına cevap verip, karşı suçlamalarda bulundu. Hunkan, "Seni acınacak durumdan alıp hak etmediğin bugünlere getiren eski sahibini 'hocanızı, babanızı' tabiri caizse ısırdın ve düşman oldun, diğer sahibine 'abinize' kusursuz hizmet ettin ve etmektesin. Ancak duydun ve baktın ki, hizmet ettiğin bu sahibin de gidecek gözüküyor. Etrafında bazıları ihraç edilmiş, bazıları kendilerini kurtarma peşinde, şimdi dilini uzatmışsın, 'gayri ahlaki kavram' arayışı kılıfıyla şahsıma bir sürü hakaretler ediyorsun. İlgili yazınızda yer alan hakkındaki iddia ve hakaretlerinize yasal hakkım mahfuz olmak üzere, ahlaksızlığı nerede aranan hususu ilgi yazında aradığın numara sırasına göre aşağıda yer almaktadır" dedi.

Hunkan, yazısında şu ifadelere de yer verdi:

"Şimdi sen, 'öğrenci üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesini' kendinde ara. Bu iftiranla sen karaktersiz, ahlaksız ve ş......n. Zira iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Sana şayet bu aklı veren veya buna inanan etrafında başka avenen varsı ispatlamazlarsa onlar da ahlaksız ve şerefsizdirler. Hani kapalı kapılar ardında lise halinde seçtiğiniz öğrencilerin notlarını çan eğrisine rağmen yüksek tutup, orada burada kadroya sokmaya çalıştıklarınız var ya Bazı öğrenciler nasıl mezun edildi acaba onlar FETÖ'cümüydü Bilhassa hain darbe öncesinden itibaren 2010 arasını, kapalı kapılar arkasında şahit oldukların ve bildiklerinle birlikte bir an için dürüst ol, etrafına bir bak, kendin ve yandaşların açısından bir sor, sorgula."

Suç duyurusunda bulundu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar,Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın vize sınavları sonrası bir öğrencinin sisteme hatalı girilen notunun düzeltilmesiyle başladığını belirten Fedakar, "Bu olayın başlama sebebi vize sınavları sonrası öğrencilere beklemediği notu alan var mı diye sorduğumda öğrencilerden birinin notunun sisteme yanlış girildiği fark edildi. 85 yerine 25 yazılmış. Ben bunu kişisel irademle değiştirmeye karar verdim. İlgili formu doldurup bölüm başkanlığına verdim. Fakat bölüm başkanlığı mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdını da istedi benden. Bende vermedim. Çünkü ona hakkı yoktu. Bu mevzular üzerine olay uzadı ve hakaret dolu kişisel yazışmalara dönüştü. Bu yapılandan dolayı beni 'gayri ahlakilik' ile suçladı. Bu şekilde yazdığı bir yazıyı tüm öğretim üyelerine de dağıttı. Bende 'gayri ahlakilik' tanımını ve onların daha önce bölümde yaptığı uygulamaları örnek göstererek cevap yazdım. Onun üzerine bu tür hakaret dolu yazılar yazmaya devam etti bana. Bundan sonra hakkımı yargı yoluyla aramaya karar verdim" dedi.

Bölüm başkanının kendisine baskı uygulayıp görev vermediğini, daha öncede FETÖ'cü ithamında bulunduğunu öne süren Fedakar, "Bölüm başkanımız imza yetkisini kullanarak resmi yazışma üzerinden bana hakaret dolu yazılar iletti. Bende bu durumu adli makamlara taşımaya, hakkımı aramaya karar verdim. Daha önce bana FETÖ'yle ilgili bir iftira atılmıştı. Bununla ilgili her hangi bir zerre kadar ilgim olmadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Ona rağmen bana FETÖ ithamında bulunmakta. Ayrıca yine burada ifade edemeyeceğim hakaret dolu bir üslupla resmi yazıyla bana hakaret etti. Neden yaptığını tam olarak bilemiyorum. Bana karşı bir baskı var. Üzerimdeki dersler alındı. En son yine bir dersim daha alındı. Şu anda sadece bir dersim kaldı. Daha önceden vermekte olduğum Osmanlıca dersini üzerimden aldılar ve bölümde sadece 1'inci sınıfta Osmanlıca okutulur hale geldi. Tarih bölümü mezunu öğrencilerimiz son sınıfa geldiğinde Osmanlıcayı unutur hale gelerek mezun oluyorlar" dedi.