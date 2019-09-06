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Üniversite yönetimi sahayı açmayınca golfçüler yine ortada kaldı

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) İstanbul’da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’na katılacak olan Ardahanlı golfçü Semiha Gülşen Çimen, antrenmanlarını futbol sahasında sürdürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 10:51
Üniversite yönetimi sahayı açmayınca golfçüler yine ortada kaldı

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) İstanbul’da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’na katılacak olan Ardahanlı golfçü Semiha Gülşen Çimen, antrenmanlarını futbol sahasında sürdürüyor. Federasyonun üniversite kampüs alanında yaptığı saha üniversite yönetimi tarafından meraya çevrilince, sporcular yine ortada kaldı.


Ardahan Merkez Cemal Zekiye Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi golfçü Semiha Gülşen Çimen, 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası’nda Ardahan’ı temsil etmek amacıyla Ardahan’da arkadaşları ile birlikte kampa girdi.


Kentte Golf Federasyonu tarafından yaptırılmış olan golf sahası mevcut olmasına rağmen son 2 yıl antrenmanlarını futbol sahası ve kapalı spor salonunda yapmak zorunda kalan Semiha Gülşen, amacının golfte Ardahan’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.


Golf eğitmeni Hakan Fırıncı antrenmanda sporculara yaptığı konuşmada, “Golf sahasını bir türlü kullanamıyoruz. Bu saha yapılmış ise amacına uygun şekilde kullanılmalı. Federasyon o sahayı inekler otlasın, koyunlar otlasın veya birileri hayvanlarına ot toplasın diye yaptırmadı. Orası golf sahası olarak yaptırıldı ve golf sahası olarak da kullanılacak. Biz hangi sahalarda golf sporunu öğrendik? Futbol sahası ve kapalı spor salonunda bu sporu öğrendik. Bizim gerçek sahada golf antrenmanını yaptığımızı düşünün sizce neler yapardık. Katıldığımız şampiyonalarda 1 puan, 3 puan veya 5 puanla kaybettik. Çoğunuz bugün şampiyonada başarı elde ederek ve Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ederdiniz. Bugün sizlerin birer, ikişer puanla madalya kaybediyor oluşunuz ve Türkiye şampiyonasına gidemiyor oluşunuzun ana nedeni golf sahasında antrenman yapamıyor oluşunuzdur” diye konuştu.


Golf müsabakalarının sona erdiğini ve Ardahan olarak bir sporcuyla Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını dile getiren Fırıncı, “Geçen yıl 3 sporcu ile katılmıştık. Gün geçtikçe çocuklar profesyonelleşiyor ve profesyonelleşmeleri sonucu handikap puanları düşüyor. Bu düşüş sonucunda ise en az vuruş sayısıyla alınan puanlara maalesef yansıyor. Bunun için ise ciddi antrenmanlar yapmak zorundayız. Şu an golf sahası antrenman yapmaya elverişli değil. Biçilmeyen otlar nedeniyle toplar kayboluyor. Böyle bir profesyonel bir sahamız var. Golf Federasyonu gerçekten ciddi bir yatırım yaptı fakat burası amacına uygun bir şekilde kullandırılır ise kapalı spor salonunda ve futbol sahalarında antrenman yapmaya gerek kalmayacaktır. Golf sahası var iken golf sporuna uygun olmayan sahalarda golf sahası psikolojisi ile antrenman yapmak, ders vermek hem beni çok zorluyor hem sporcuyu zorluyorsunuz hem de çocuklara açıları ve mesafeleri veremiyorsunuz. Ve çok eksik kalıyorsunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:51
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