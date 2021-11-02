Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca zaman zaman burs ve öğrenim kredisi desteğine ihtiyaç duyuyor. Milyonlarca üniversiteli eylül ayında yüz yüze eğitime başladı. İkinci ek yerleştirme sonucunda pek çok genç daha üniversiteli oldu. Şimdi ise gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Peki, VGM bursu ne kadar kimler alabilir?

Üniversite VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım Pazartesi günü başladı. Başvuru işlemleri online olarak yapılıyor. Adaylar 15 Kasım'a kadar burs başvurusunda bulunabiliyor. Burs başvuru işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesine göz atmanız gerekiyor.

Burs başvurusunda bulunacak adaylar VGM burs miktarını da merak ediyor. VGM bursu her ay 400 TL olarak ödeniyor. Yabancı uyruklu öğrenciler içinse bu rakam 600 TL olarak açıkladı.

Kimler VGM bursu alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.