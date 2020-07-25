Üniversite tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM, üniversite tercih işlemleri hakkında açıklama yaptı mı?
Milyonlarca adayın merakla beklediği 2020 YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takviminde göre 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler tercih işlemlerine çevrilecek. ÖSYM bu amaçla yükseköğretim program ve kontenjan bilgilerini içeren ön bilgilendirme kılavuzu yayımladı.
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Bilgilendirme Kılavuzu İçin Tıklayınız!...
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından üniversite tercih işlemleri hakkında açıklama yaptı. Prof Aygün'ün açıklamasına göre üniversite tercih işlemleri 6 ile 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılcak.