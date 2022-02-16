Üniversite taban puanları düşecek mi? 2022 YKS TYT AYT üniversite taban puanları:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

2022 YKS puanı nasıl hesaplanacak?

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT ve AYT sınav puanı hesaplanacaklar kimler?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

YKS taban puanları düşecek mi?

Üniversite sınavında barajın kalkması sonrası üniversite taban puanlarının düşeceğine ilişkin beklentiler oluştu. YKS taban puanlarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan geldi. Erol Özvar yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Barajların kalması, üniversite puanlarının düşürülmesi veya dileyen, tercih yapma hakkı elde eden herkesin bir programa kaydolması anlamına gelmiyor. Aralarında hiçbir ilişki yok. Üniversite kontenjan sayılarının öğrenci adaylarının beklentilerini karşılayamayacak ölçüde kıt olduğu konjonktürde sınavların büyük oranda elemeye dayalı olması anlaşılabilirdir. Bugün itibarıyla ülkemizde üniversitelerimizin sayısı memnuniyet verici bir şekilde artmıştır, program sayılarımız çoğalmıştır. Sistem en yüksek sınav başarısı gösterecek adaylar için hiçbir dezavantaj vermemektedir.

YKS soruları nasıl olacak?

Sınavın kendisine veya soru sayılarına ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla adaylarımız zaten alışkın oldukları bir sınava girecekler. Adaylar müsterih olsunlar. Her şey açıklandığı gibi uygulanacak. Hiçbir şekilde sürpriz değişiklik söz konusu değil."