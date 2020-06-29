Üniversite taban puanları açıklandı mı 2020 ÖSYM tercih kılavuzu YKS TYT AYT taban puanları sıralama 2020

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını 28 Haziran Pazar günü yanıtladı. ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 28 Temmuz’da YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayları bu kez de üniversite tercih maratonu bekliyor olacak.

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor. Geçen yıl üniversite tercihleri 23 Temmuz’da başlamıştı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını açıklamıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanmıştı. 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar önlisans programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar ise lisans bölümlerini tercih edecekler.

Yine geçen yıl üniversite kayıtları ise 19 Ağustos’ta başlamıştı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.