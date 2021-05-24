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Eğitim Üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı?
Eğitim

Üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı?

Lise eğitimini tamamlayıp üniversite hayali kuran öğrenciler, AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleşecek üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Söz konusu sınavlara az bir zaman kala öğrenciler, sınavlara ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene yapılan üniversite sınavlarında birtakım değişiklikler yapılmıştı. Bu yıl yapılacak TYT sınavında da değişikliğe gidildi. Peki, Üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı? ÖSYM ne değişiklik yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:34:00 -
Üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı?

Lise eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavları için büyük heyecan yaşıyor. Sınava az bir zaman kala heyecanları kat kat artan öğrencilerin arama motorlarında sorgulamaları da sıklaştı.

YKS 2021 sınavı için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber öğrenciler, sınavlara ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. 

ÖSYM’nin organize ettiği AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleşecek üniversite sınavları için geçtiğimiz sene sınav süresi değişmiş, baraj puanında değişikliğe gidilmişti. Bu sene yapılacak TYT sınavında da ÖSYM yeni değişikliği açıkladı. Peki, üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı? ÖSYM ne değişiklik yaptı? 

Üniversite sınavında ne değişiklik yapıldı?

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle TYT sınav süresi 165 dakikaya çıkartılmıştı. 2021 yılında yapılacak TYT sınavında ise ÖSYM, yayımladığı kılavuzda TYT sınav süresinin 135 olarak değiştirdi.

Üniversite sınav süreleri şu şekilde;

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 dakika

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 135 dakika

Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika

YKS sınavı baraj puanı kaç oldu?

Koronavirüs salgınının eğitime olan etkisiyle üniversite sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için baraj puanı 170 olarak açıklanmıştı. ÖSYM’nin açıklamasına göre 170 baraj puanının sadece bu yıl geçerli olduğu belirtilmişti. Dolayısıyla 2021 yılında yapılacak YKS sınavında baraj puanı 180 olacak.

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