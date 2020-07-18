Üniversite öğrencisinin dijital uygulamaları hem kolaylık hem kağıt tasarrufu sağladı

ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - ABD'nin Güney Florida Üniversitesinde eğitim gören Emre Enes Tarhan'ın geliştirdiği "akıllı kart" ve "temassız menü" uygulamaları, hem işletmelere ve girişimcilere kolaylık sağlıyor hem de kağıt tasarrufuna imkan veriyor.

Tarhan, AA muhabirine, geliştirdiği akıllı kart ve temassız menü uygulamalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

NFC teknolojisini temel alan temassız menü uygulamasının restoranların yanı sıra dişçi ve kamu kurumları gibi birçok alana uyarlanabilir bir erişim sistemi olduğunu belirten Tarhan, "Temassız menü sistemini geliştirirken 'QR kod yerine neden NFC teknolojisini kullanmayayım?' diye düşündüm. Çünkü QR kodla uğraş daha uzun oluyor. Uygulamayı açıyorsun, telefonun kamerasını açıyorsun ve uzatıyorsun ancak geliştirdiğim uygulama sayesinde menü telefonunuza yaklaştırıldığında direkt ekranınızda açılıyor." dedi.

Tarhan, geliştirdiği sistemin, Türkiye'nin bazı illerindeki restoranların yanı sıra dişçilerde de kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Yurt dışında da sistemin kullanılması için temasların olduğunu ifade eden Tarhan, "Şu an Türkiye'de 20'ye yakın işletmede bu sistem kullanılıyor. İşletme sayısı giderek artıyor. Henüz yurt dışına gönderemedik ama bu konuda da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

- "Salgın süreci fırsat oldu"

Tarhan, sistemi özellikle sosyal medya üzerinden tanıttığını ve geri dönüşler aldığını anlattı. Henüz çok fazla yerle iş yapmamasına karşın ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Tarhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de başlangıçta bu kadar ilgi beklemiyordum. Kovid-19 salgın süreci biraz da fırsat oldu benim için. 2 yıl önce bunu yapsaydık, belki olmazdı ama bazen böyle durumlar farklı fırsatlar doğurabiliyor. Uygulamayla ayrı ayrı menü verilmesi gerekmiyor. Zaten Kovid-19 salgınıyla kağıt kullanımı daha da azalmaya başladı, insanlar başkalarından aldığı kağıda dokunmaktan korkuyor. Bu yüzden projemize ilginin daha da artacağını düşünüyorum."

- Kartvizitler de "akıllanıyor"

Tarhan, geliştirdiği projelerle kağıt kullanımını azaltmayı hedeflediğine işaret ederek, "Bu yüzden farklı projeler üzerinde çalışıyorum. Sadece kağıt değil, dünyada çok fazla kullanılan plastiklerin azalması için de çeşitli projeler geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda geliştirdiği projelerden birinin de "akıllı kart" olduğuna dikkati çeken Tarhan, şunları kaydetti:

"Gençlere ve iş insanlarına yönelik 'akıllı kart' projesi geliştirdim. Akıllı kartlara telefonu yaklaştırdığınızda bir platform açılıyor, orada mail adresinden web sitesine kadar bütün bilgiler yansıyor. İstediğiniz kişiye hiç kart vermeden ve uğraşmadan bilgilerinizi aktarabiliyorsunuz. Bu da kağıt kullanımını azaltacak projelerimden biri."