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Gündem Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye hakkında sıcak gelişme
Gündem

Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye hakkında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-23 21:15:00 -
Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye hakkında sıcak gelişme

Eskişehir’de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir üniversite öğrencisi ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda, M.A. isimli kurye üniversite öğrencisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Cezaevine gönderildi

Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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