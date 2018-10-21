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Üniversite öğrencisi korkunç şekilde öldü

Adıyaman'da üniversite öğrencisi Muhammed K. (19), kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden atlayıp, yaşamına son verdi.

21 Ekim 2018 Pazar 19:17
Üniversite öğrencisi korkunç şekilde öldü

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Muhammed K., bilinmeyen nedenle bunalıma girip, kaldığı Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu'nun 4'üncü katının penceresinden atladı. Gürültüyle yere düşen K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed K., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öğrencinin cesedi otopsi için morga konuldu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:17
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