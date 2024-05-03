Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!
ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar sürerken, eylemcilere müdahale için kampüste konuşlanan bir ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü.
ABD polisi bugün de Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrencilere müdahale etti.
Gösterilere müdahale için görevlendirilen bir ABD'li polis, Filistin bayrağına tükürdü.
O anlar sosyal medyada gündem olurken, ABD polisine tepki yağdı.
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