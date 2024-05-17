Üniversite öğrencilerinden anlamlı yemek

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Birbirinden yetenekli Aşçılık Programı öğrencileri Boğaziçi Vakfı’nın bünyesinde eğitim gören yetim çocuklarla yemek yapıp, keyifli dakikalar geçirdi. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Remzi Bilgili’nin danışmanlığında gerçekleşen etkinliğe, program öğrencilerinden Ensar Türkoğlu, İrem Coşkun, Busenur Şenal, Sude Yiğit ve Cem Taşdemir katıldı.

Yaptıkları etkinlikten son derece mutlu olduklarını ve üzerlerinde tatlı bir yorgunluk olduğunu belirten bölüm öğrencilerinden Ensar Türkoğlu, “Bizim için çok önemli ve anlamlı bir yemekti. Yetimler bize Peygamber Efendimizin emanetleridir. Onlara sahip çıkmalıyız. Meslek hayatımızda bu tür etkinliklerde boy göstereceğiz. Bu yaptığımız ilk adımdı. Biz yaparken çok keyif aldık umarım arkadaşlar da yerken keyif almıştır” ifadelerini kullandı.