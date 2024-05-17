  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üniversite öğrencilerinden anlamlı yemek
Aktüel

Üniversite öğrencilerinden anlamlı yemek

Yeniakit Publisher
2024-05-17 11:24:00 -
Üniversite öğrencilerinden anlamlı yemek

Ülkemizin geleceği, gelecek nesillerin teminatı gençler her alanda kendilerini geliştirmeye devam ederken birbirinden güzel faaliyetleri sürdürüyor. Çorum Hitit Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Birbirinden yetenekli Aşçılık Programı öğrencileri Boğaziçi Vakfı’nın bünyesinde eğitim gören yetim çocuklarla yemek yapıp, keyifli dakikalar geçirdi. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Remzi Bilgili’nin danışmanlığında gerçekleşen etkinliğe, program öğrencilerinden Ensar Türkoğlu, İrem Coşkun, Busenur Şenal, Sude Yiğit ve Cem Taşdemir katıldı.

Yaptıkları etkinlikten son derece mutlu olduklarını ve üzerlerinde tatlı bir yorgunluk olduğunu belirten bölüm öğrencilerinden Ensar Türkoğlu, “Bizim için çok önemli ve anlamlı bir yemekti. Yetimler bize Peygamber Efendimizin emanetleridir. Onlara sahip çıkmalıyız. Meslek hayatımızda bu tür etkinliklerde boy göstereceğiz. Bu yaptığımız ilk adımdı. Biz yaparken çok keyif aldık umarım arkadaşlar da yerken keyif almıştır” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23