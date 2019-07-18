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Üniversite öğrencileri kurayla işbaşı yaptı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) üniversite öğrencilerine yaz tatil döneminde çalışma imkanı sağladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
Üniversite öğrencileri kurayla işbaşı yaptı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) üniversite öğrencilerine yaz tatil döneminde çalışma imkanı sağladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler kura yöntemi ile belirlenerek tercih ettikleri kurumlarda iş başı yaptı.


Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, "Kamu hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek ve mesleki tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programımızdan yararlanmaya hak kazanan gençlerimiz işbaşı yaptı. Söz konusu programda katılımcı olan öğrencilerimiz, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi


alanlarında çalışacaklar" dedi.


Öğrencilerin haftada üç gün olmak üzere bu yıl için azami 39 gün çalışacaklarını vurgulayan Altunkaynak, "Günlük çalışmanın 8 saat olduğu programda gençlerimiz çalıştıkları her gün için 67,36 TL tutarında ödemeye hak kazanacaklar. Programın düzenlendiği kurumlar ve katılımcıları ile yaptığımız görüşmelerde; yapılan uygulamanın hem kurum için hem de öğrencilerimiz için çok verimli olduğu yönünde dönütler aldık. Gençlerimizin işi öğrenmede gayretli oldukları, gelecek hayatlarını şekillendirmede yön gösterici deneyimler edindikleri, üslendikleri görevi sorumluluk bilincinde yapmaları, uygulanan programın verimliliğinin ve amacına ulaşmış olmasının bir kanıtıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
  1. kültür
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