Üniversite öğrencileri elektrikli araç yaptı

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, TÜBİTAK yarışması için elektrikli araç yaptı. İlk test sürüşünü ise FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ gerçekleştirdi.

FÜ Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Mektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, proje koordinatörü Prof. Dr. Orhan Çakar ile birlikte TÜBİTAK’ın düzenleyeceği 65 kilometrelik elektrikli araç yarışması için araç yaptı. Ekip, 14 Eylül’de İzmit Körfez Yarış Pisti’nde yapılacak yarışmaya HARPUT-2 adını verdikleri elektrik araçla katılacak.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yarışmaya katılacak ekibi ziyaret ederek, aracın ilk test sürüşünü yaptı. Uzun uğraşlar sonucu durmadan çalışarak HARPUT-2 adlı elektrikli aracı yapan ekibi kutlayan Rektör Demirdağ, “Bu yarışmada iyi bir derece almalarını istiyorum. Ama ne olursa olsun öğrencilerimizin bu seviyeye gelmeleri ve yarışlara katılmaları bile başarıdır. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizler de üniversite olarak imkanlarımız doğrultusunda gençlerimize her konuda destek vereceğiz” dedi.

İlk olarak 2010 yılında güneş enerjisi ile çalışan araçla yarışlara katıldıklarını aktaran proje koordinatörü Prof. Dr. Orhan Çakar, “2014 yılından itibaren güneş enerjisi ile çalışan araçların yerini elektrikli bataryalı araçlar aldı. Üniversitemizin ve sponsorlarımızın destekleriyle yarışmaya katılacak olan elektrikli aracımız Harput-2’yi öğrencilerimizin gece gündüz çalışması ve emekleriyle ortaya çıkardık. Yarışma İzmit Körfez Yarış Pisti’nde 14 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Yarışmada dereceye giren ekiplere İstanbul’da düzenlenecek Teknofest yarışmalarının sonunda ödülleri verilecek. Yarışmada önemli olan en hızlı giden araç değil, en az sarfiyatla en fazla yolu almak” diye konuştu.

Test çalışmalarında Rektör Demirdağ’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kürüm, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Tanyıldızı eşlik etti.