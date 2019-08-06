Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılacak?

Üniversite kayıtları internet üzerinden yapılır mı? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi gözler üniversite kayıt tarihlerinde. ÖSYM 2019 üniversite kayıt takvimine göre, üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarına ilişkin elektronik kayıtları 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapacak. İşte ÖSYM üniversite kayıtlarına ilişkin detaylar.

ÖSYM’nin YKS tercih başvuru sonuçlarını açıklamasından sonra şimdi gözler üniversite kayıt tarihine çevrildi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

YKS ÖSMY ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.