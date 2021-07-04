Üniversite katkı payı ne kadar? 2021 üniversite ücretleri ne kadar? Uzaktan eğitim, ikinci öğretim ücretleri
2021 üniversite katkı payı kaç para? Üniversite öğrenim ücretleri ne kadar oldu? YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. 4 Ağustos’ta açıklanması beklenen YKS sonuçlarıyla birlikte üniversite adayları puanlarına ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacaka. Üniversite tercihi yapacak adaylar daha şimdiden üniversite katkı ayı ve öğrenim ücretlerini merak ediyor. Peki üniversite kayıt ücretleri ne kadar? Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri ne kadar? Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim 2021 katkı payı öğreni ücretleri. İşte Resmi Gazete üniversite katkı payı ve öğrenim ücreti fiyatları 2021.
Üniversite katkı payları ve öğrenim ücretleri bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. ÖSYM 26- 27 Haziran'da milyonlarca adayını katıldığı 2021 YKS sınavına gerçekleştirdi. YKS sınavına giren adaylar hem YKS 2021 sonuçlarını merak ederken bir yandan da üniversite katkı paylarını ve öğrenim ücretlerini sorgulamaya başladaı. Peki Üniversite katkı payı ne kadar? 2021 üniversite ücretleri ne kadar? İşte AÖF uzaktan eğitim, ikinci öğretim ücretleri 2021.
2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Açıklanan öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri merak edilirken, öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı ve öğrenim ücreti çizelgesindeki bazı okullar şöyle:
Tıp fakülteleri ücretleri 2021 tıp fakültesi katkı payı öğrenim ücreti
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti
Diş hekimliği:590
Veterinerlik ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti
Veterinerlik: 462
Mimarlık ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti
Mimarlık: 463
İlahiyat ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti
İlahiyat: 340
Açık öğretim AÖF ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti
Açık Öğretim: 77
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim:340
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim 2021 katkı payı öğreni ücreti
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
Açık öğretim ve uzaktan ücretleri ne kadar?
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak. Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak. Açık öğretim ve uzaktan ücretleri ilgili üniversite tarafından açıklanacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenim ve materyal ücretleri için tıklayın
Ankara Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim öğrenim ve materyal ücretleri için tıklayın