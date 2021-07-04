Üniversite katkı payı ne kadar? 2021 üniversite ücretleri ne kadar? Uzaktan eğitim, ikinci öğretim ücretleri

Üniversite katkı payları ve öğrenim ücretleri bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. ÖSYM 26- 27 Haziran'da milyonlarca adayını katıldığı 2021 YKS sınavına gerçekleştirdi. YKS sınavına giren adaylar hem YKS 2021 sonuçlarını merak ederken bir yandan da üniversite katkı paylarını ve öğrenim ücretlerini sorgulamaya başladaı. Peki Üniversite katkı payı ne kadar? 2021 üniversite ücretleri ne kadar? İşte AÖF uzaktan eğitim, ikinci öğretim ücretleri 2021.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Açıklanan öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri merak edilirken, öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı ve öğrenim ücreti çizelgesindeki bazı okullar şöyle:

Tıp fakülteleri ücretleri 2021 tıp fakültesi katkı payı öğrenim ücreti

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti

Diş hekimliği:590

Veterinerlik ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti

Veterinerlik: 462

Mimarlık ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti

Mimarlık: 463

İlahiyat ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti

İlahiyat: 340

Açık öğretim AÖF ücretleri 2021 katkı payı öğrenim ücreti

Açık Öğretim: 77

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim 2021 katkı payı öğreni ücreti

Veterinerlik: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

Açık öğretim ve uzaktan ücretleri ne kadar?

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak. Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak. Açık öğretim ve uzaktan ücretleri ilgili üniversite tarafından açıklanacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenim ve materyal ücretleri için tıklayın

Ankara Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim öğrenim ve materyal ücretleri için tıklayın