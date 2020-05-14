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Aktüel

Üniversite hobi bahçesi için başvuru istendi

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki hobi bahçesinden yararlanmak isteyen personellerin başvuru yapması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:54:08 -
Üniversite hobi bahçesi için başvuru istendi

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki hobi bahçesinden yararlanmak isteyen personellerin başvuru yapması istendi.


İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemiz Personel Hobi Bahçesi sayısının talebi karşılamaması sebebiyle örgün eğitime ara verildiğinden Öğrenci Hobi Bahçeleri talep eden personelimize sadece bir ekim dikim dönemi için tahsis edilecektir. Kendisine hobi bahçesi tahsis edilmiş olan personelimiz bu haktan yararlanamayacaktır. Kampüs alanımızın doğu bölgesinde bulunan öğrenci hobi bahçelerinden bu dönem için yararlanmak isteyen personelimizin en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir” denildi.

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