Üniversite hastanesi sağlık personel alımı ne zaman?

Van’da ikamet edip hasta bakımı ve temizlik personeli olarak çalışmak isteyenlere İŞKUR’dan müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, hasta bakımı ve temizlik personeli olarak sürekli çalışacak personel alımı yapacağını bildirildi. İşte” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hasta bakımı ve temizlik personeli alımı ne zaman olacak ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hasta bakımı ve temizlik personeli alımı ne zaman?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile Hasta Bakımı ve Temizlik Hizmetleri kadrosuna 50 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adayların, İŞKUR üzerinden başvuruları online şeklinde yapılacak olup, 22.02.2021 – 26.02.2021 tarihleri arasında yapılmaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hasta bakımı ve temizlik personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Görev tanımlarında hangi hususlar bulunuyor?

1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

2. Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahalearabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

5. Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

6. Bir üst amirinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.