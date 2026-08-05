6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Yağışlar ve serin havanın ilkbaharı geciktirdiğini belirten Kılıç, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yağmurların devam etmesi ve havaların serin gitmesi nedeniyle ot biçimine yaklaşık bir ay geç başladık. Buna rağmen otlarımız çok verimli ve oldukça bol." dedi.