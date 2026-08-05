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Yaşam
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Yeniakit Publisher
6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

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6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, mera ve çayırlarda ot hasadına başladı.

#1
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Yaklaşık 6 ay kar altında kalan ilçede besiciler, kış boyunca ahırlarda bakacakları küçük ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun mesai yürütüyor.

#2
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Arazi şartlarına göre geleneksel yöntemlerin de sürdürüldüğü hasatta, engebeli alanlarda tırpan ve at tırmığı kullanılırken, düz arazilerde traktör biçeri, motorlu el biçeri, balya makinesi ve çeşitli ekipmanlardan yararlanılıyor.

#3
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Biçilen otlar balya haline getirildikten sonra kışlık yem olarak depolanıyor.

#4
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 300 rakımlı Acısu mevkisinde sürdürülen ot hasadı dronla görüntülendi.

#5
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Çiftçilerden Mehmet Kılıç, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle ot veriminin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

#6
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Yağışlar ve serin havanın ilkbaharı geciktirdiğini belirten Kılıç, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yağmurların devam etmesi ve havaların serin gitmesi nedeniyle ot biçimine yaklaşık bir ay geç başladık. Buna rağmen otlarımız çok verimli ve oldukça bol." dedi.

#7
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Traktör sürücüsü Murat Toptaş ise yüksek rakımın çalışma koşullarını kolaylaştırdığını ifade ederek, "Ot hasadına başladık. Rakımın yüksek olması nedeniyle havalar serin geçiyor. Bu sayede makinelerle çalışırken fazla zorlanmuyoruz ve rahat bir şekilde hasadımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Ot biçme mesaisinden kareler…

#9
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Ot biçme mesaisinden kareler…

#10
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Ot biçme mesaisinden kareler…

#11
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

Ot biçme mesaisinden kareler…

#12
Foto - 6 ay kar altında kalıyorlar! Hayvan yemi için ot biçme mesaisi başladı

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