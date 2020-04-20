Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı son dakika ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite hastanelerine personel alımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Üniversite hastanelerine Çeşitli ünvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm kesimlerin, vergi sigorta ve kredi taksidi gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık. Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 9 Nisan tarihi itibariyle sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında bu dönemde özel ihtiyaçları da kapsama aldık.”

Trakya Üniversitesi Hastanesi sözleşmeli personel alımı

Trakya Üniversitesi Hastanesinde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere 64 sağlık personeli alınacak. İlan için son başvuru tarihi 20 Nisan ve başvurular internet üzerinden gerçekleştirilece. Başvuru yapmak isteyen adayların Trakya Üniversitesi personel daire başkanlığı web sitesinden müracaat etmeleri gerekiyor.