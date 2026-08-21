  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
135 bin boncukla Osimhen tablosu yaptı! Erzurum'da yıldız futbolcuya hediye etti Bu detay çok şaşırtacak: Koklayınca baş ağrısını şıp diye kesiyor TEKNOFEST Mavi Vatan'da cuma namazı böyle kılındı 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı Pezeşkiyan: Tüm dünya zaferimizi kabul ediyor İran’dan ‘savaşı bitirelim’ çağrısı Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler İsrail'in saldırdığı ülkeden Mekke Anlaşması yorumu: Katılmayı düşünüyoruz! Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Bilim Plus programında sağlık sorularını yanıtlayan Oytun Erbaş, kanser öncesi vücudun verdiği belirtileri değerlendirdi.

#1
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ensonhaber YouTube kanalında Fatih Yıldız'ın hazırladığı 'Bilim Plus' programında, son günlerin gündem olan sağlık sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

"Şimdi tabii kanser kadınlarda ve erkeklerde bakarsak kadınlarda en sık kanser meme kanseri. Erkeklerde ise prostat kanseridir. Tabii meme muayenesi bir kadın için önemli. Eğer meme muayene ederken, kanserin en önemli özelliği taş gibi olmasıdır.

#3
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Yani sert, kömür gibi. Yani eğer bir kitle kömür gibi sertse o zaman, kanser olduğunun ifadesi. Bu arada prostat da böyle. Mesela biz parmakla prostat muayenesi yaparken, prostatın lastik kıvamında, burun ucu kıvamında olması gerekiyor. Eğer taş gibi sertse, yani kömür gibiyse yine prostat kanseri demektir.

#4
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Bir de kanser dokusu ağrılı değildir. Eğer bir şey ağrılıysa o zaman pek korkmuyorum. Lemp bezleri de öyle. Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa pek korkmayız. Ama şişkin birbirine yapışmış ve ağrısızsa o zaman lenfoma yani lenfest tümörlerine delalet eder.

#5
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Kanserlerin diğer en büyük özelliği son zamanlarda vücuttaki değişiklikler olabilir. Özellikle deride mesela pankreas kanserlerinde yine kalın bağırsak kanserlerinde vücuttaki kahverengi benlerde artış olabiliyor.

#6
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Ondan sonra mesela bu bizim şey dediğimiz yani lentigo dediğimiz deride izler var ya da ne diyelim onlara? Kahverengi lekeler var. Mesela sebehik keratoz diyoruz biz bunlara. Yaşlılarda olur. Onların vücutta birden artması yani lekelerin artması diyelim.

#7
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Ek benlerinin çok hızlı artması. Boyundaki hani bu insülin direncine bağlı bazı bulgular var. Bu bizim şey dediğimiz ya tıbbi adına söylemeye gerek yok.

#8
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Bunların artması, o zaman demek ki et benlerinin artması, kahverengi lekelerin artması, demek ki vücuttaki ben değişiklikleri bir iç organ kanserinin değiş şeyi olabiliyor işareti olabiliyor. Tabii ki iştahsızlık.

#9
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Bir de çok önemli bir şey var. Kanserin belirtisi, çok temel bir şey söyleyeceğim. Tiksinti, yemek tiksintisi. Çok tipik mesela bu. Et, et kokusu alır. Et tiksintisi mesela. Et tiksintisi mide kanseri için klasiktir mesela. Ondan sonra ve bazı kanserlerde özellikle buruna gelen kokuların değişikliği. Mesela sarımsak kokuyorsun ama sarımsak kokmuyor sana. Mesela sarımsak soğan kokuyorsun soğan değil senin için. Onu için özellikle koku değişikliği de yapabiliyor. Bir de özellikle son aylara davranış değişikliği. Özellikle depresyon. Mesela diyorsun ki ya bir şey var. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum ama ben de tanımlayamam gerçekten. Mesela pankreas kanseri, meme kanseri ilk böyle başlar davranış değişiklikleriyle. Kendi içine kapanma.

#10
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Ondan sonra zevk alamama. Mesela bana biri dese ki pankreas kanserinin en tipik bulgusu ne? İçe kapanma ve depresyon oluyor.

#11
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Demek ki ruh halinde değişiklik, koku değişiklikleri, tiksinti ve lekelerdeki değişiklikler klasik. Bir de bir de şunu söyleyebiliriz. Tümörler insanda yağları yıktığı için özellikle yüzde özellikle bir süzülme oluyor.

#12
Foto - Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Özellikle burunda aynı bu bizim şey ilaçları gibi zayıflama iğnelerini yaptığı he şey gibi ozen pikeronun yaptığı gözük böyle gözlerini içe doğru çekmesi, kulakların aşağı doğru sarkması burun yine bir de şu gamze oluşması şuraların çökmesi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyo..
Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait
Gündem

Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait

Gözaltına alınan isimlerin ve sosyal medyadaki destekçilerinin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik baskın ile ilgili asılsız pay..
Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
Gündem

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Salı gününden bu yana 70'in üstünde depremle sarsılan İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında saat 11..
Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış
Gündem

Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış

Bir genç kızın sokak röportajında CHP seçmenine yönelik kullandığı sert ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik s..
Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…
Gündem

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, soykırım suçlusu Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik saldırıları üzerinden ..
Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı
Gündem

Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı

Bolu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savruldu ve ca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23