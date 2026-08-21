Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler
Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Bilim Plus programında sağlık sorularını yanıtlayan Oytun Erbaş, kanser öncesi vücudun verdiği belirtileri değerlendirdi.
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Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Bilim Plus programında sağlık sorularını yanıtlayan Oytun Erbaş, kanser öncesi vücudun verdiği belirtileri değerlendirdi.
Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ensonhaber YouTube kanalında Fatih Yıldız'ın hazırladığı 'Bilim Plus' programında, son günlerin gündem olan sağlık sorularını yanıtladı.
"Şimdi tabii kanser kadınlarda ve erkeklerde bakarsak kadınlarda en sık kanser meme kanseri. Erkeklerde ise prostat kanseridir. Tabii meme muayenesi bir kadın için önemli. Eğer meme muayene ederken, kanserin en önemli özelliği taş gibi olmasıdır.
Yani sert, kömür gibi. Yani eğer bir kitle kömür gibi sertse o zaman, kanser olduğunun ifadesi. Bu arada prostat da böyle. Mesela biz parmakla prostat muayenesi yaparken, prostatın lastik kıvamında, burun ucu kıvamında olması gerekiyor. Eğer taş gibi sertse, yani kömür gibiyse yine prostat kanseri demektir.
Bir de kanser dokusu ağrılı değildir. Eğer bir şey ağrılıysa o zaman pek korkmuyorum. Lemp bezleri de öyle. Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa pek korkmayız. Ama şişkin birbirine yapışmış ve ağrısızsa o zaman lenfoma yani lenfest tümörlerine delalet eder.
Kanserlerin diğer en büyük özelliği son zamanlarda vücuttaki değişiklikler olabilir. Özellikle deride mesela pankreas kanserlerinde yine kalın bağırsak kanserlerinde vücuttaki kahverengi benlerde artış olabiliyor.
Ondan sonra mesela bu bizim şey dediğimiz yani lentigo dediğimiz deride izler var ya da ne diyelim onlara? Kahverengi lekeler var. Mesela sebehik keratoz diyoruz biz bunlara. Yaşlılarda olur. Onların vücutta birden artması yani lekelerin artması diyelim.
Ek benlerinin çok hızlı artması. Boyundaki hani bu insülin direncine bağlı bazı bulgular var. Bu bizim şey dediğimiz ya tıbbi adına söylemeye gerek yok.
Bunların artması, o zaman demek ki et benlerinin artması, kahverengi lekelerin artması, demek ki vücuttaki ben değişiklikleri bir iç organ kanserinin değiş şeyi olabiliyor işareti olabiliyor. Tabii ki iştahsızlık.
Bir de çok önemli bir şey var. Kanserin belirtisi, çok temel bir şey söyleyeceğim. Tiksinti, yemek tiksintisi. Çok tipik mesela bu. Et, et kokusu alır. Et tiksintisi mesela. Et tiksintisi mide kanseri için klasiktir mesela. Ondan sonra ve bazı kanserlerde özellikle buruna gelen kokuların değişikliği. Mesela sarımsak kokuyorsun ama sarımsak kokmuyor sana. Mesela sarımsak soğan kokuyorsun soğan değil senin için. Onu için özellikle koku değişikliği de yapabiliyor. Bir de özellikle son aylara davranış değişikliği. Özellikle depresyon. Mesela diyorsun ki ya bir şey var. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum ama ben de tanımlayamam gerçekten. Mesela pankreas kanseri, meme kanseri ilk böyle başlar davranış değişiklikleriyle. Kendi içine kapanma.
Ondan sonra zevk alamama. Mesela bana biri dese ki pankreas kanserinin en tipik bulgusu ne? İçe kapanma ve depresyon oluyor.
Demek ki ruh halinde değişiklik, koku değişiklikleri, tiksinti ve lekelerdeki değişiklikler klasik. Bir de bir de şunu söyleyebiliriz. Tümörler insanda yağları yıktığı için özellikle yüzde özellikle bir süzülme oluyor.
Özellikle burunda aynı bu bizim şey ilaçları gibi zayıflama iğnelerini yaptığı he şey gibi ozen pikeronun yaptığı gözük böyle gözlerini içe doğru çekmesi, kulakların aşağı doğru sarkması burun yine bir de şu gamze oluşması şuraların çökmesi.
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