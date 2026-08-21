Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler

Bir de çok önemli bir şey var. Kanserin belirtisi, çok temel bir şey söyleyeceğim. Tiksinti, yemek tiksintisi. Çok tipik mesela bu. Et, et kokusu alır. Et tiksintisi mesela. Et tiksintisi mide kanseri için klasiktir mesela. Ondan sonra ve bazı kanserlerde özellikle buruna gelen kokuların değişikliği. Mesela sarımsak kokuyorsun ama sarımsak kokmuyor sana. Mesela sarımsak soğan kokuyorsun soğan değil senin için. Onu için özellikle koku değişikliği de yapabiliyor. Bir de özellikle son aylara davranış değişikliği. Özellikle depresyon. Mesela diyorsun ki ya bir şey var. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum ama ben de tanımlayamam gerçekten. Mesela pankreas kanseri, meme kanseri ilk böyle başlar davranış değişiklikleriyle. Kendi içine kapanma.