Üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar?
2022 YKS tercihleri bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Peki üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar? Uzaktan ve ikinci üniversite katkı payı ücretleri ne kadar?
ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzuna göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı payları belli oldu. Halk TV'de yer alan habere göre bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:
Üniversite harç ücretleri 2022 ne kadar?
Tıp fakülteleri: 961 lira
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira
Veterinerlik : 629 lira
Pilotaj: 765 lira
Bilgisayar: 630 lira
Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
Güzel Sanatlar: 513 lira
Fen Edebiyat: 463 lira
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
Açık Öğretim: 105 lira
Konservatuvar: 958 lira
Turizm: 463 lira
Uzaktan ve ikinci üniversite katkı payı ücretleri ne kadar?
Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira
Pilotaj: 6.944 lira
Bilgisayar: 2.486 lira
Mühendislik: 2.486 lira
Mimarlık: 2.486 lira
Güzel sanatlar: 3.130 lira
Fen edebiyat: 2.084 lira
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira
İletişim fakültesi: 1.564 lira