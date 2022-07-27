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Ekonomi Üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar?
Ekonomi

Üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar?

2022 YKS tercihleri bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Peki üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar? Uzaktan ve ikinci üniversite katkı payı ücretleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 15:34:00 - 2022-07-27 15:35:30
Üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversitelerin katkı payları ne kadar?

ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzuna göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı payları belli oldu. Halk TV'de yer alan habere göre bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:

Üniversite harç ücretleri 2022 ne kadar?

Tıp fakülteleri: 961 lira

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira

Veterinerlik : 629 lira

Pilotaj: 765 lira

Bilgisayar: 630 lira

Mühendislik ve mimarlık: 630 lira

Güzel Sanatlar: 513 lira

Fen Edebiyat: 463 lira

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira

Açık Öğretim: 105 lira

Konservatuvar: 958 lira

Turizm: 463 lira

Uzaktan ve ikinci üniversite katkı payı ücretleri ne kadar?

Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira

Pilotaj: 6.944 lira

Bilgisayar: 2.486 lira

Mühendislik: 2.486 lira

Mimarlık: 2.486 lira

Güzel sanatlar: 3.130 lira

Fen edebiyat: 2.084 lira

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira

İletişim fakültesi: 1.564 lira

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