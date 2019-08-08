Üniversite elektronik kayıt tarihleri değişti mi? 2019 üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçlarını açıklamasından sonra bir üniversite programına yerleşmeye hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihi merak ediyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversite elektronik kayıt tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Daha önce üniversite elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Peki üniversite elektronik yeni kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu. Yekta Saraç açıklamalarında elektronik üniversite kayıt tarihinin değiştiğini ifade etti. Yekta Saraç açıklamalarında öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini ifade etti.

Şahsen yapılacak üniversite kayıtları ne zaman?

Yayımlanan duyuruda üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı ifade edilirken bu kayıtların 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.