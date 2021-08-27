Üniversite ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman 2021 ek yerleştirme başvuru tarihi

ÖSYM, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan 2021 YKS sonuçlarını açıklamasından sonra milyonlarca aday 2021 YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında yaptı. YKS tercih sürecinin sona ermesinden sonra gözler 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. ÖSYM 2021 üniversite tercih sonuçlarını açıklamasından sonra bu kez de herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme başvurusunda bulunacak. Peki 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman? Üniversiteye ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? ÖSYM üniversite ek yerleştirme başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

ÖSYM 2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarını internet (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklayacak. YKS yerleştirme sonuçları sonrası adaylar bu kez de ek yerleştirme başvurusu yaparak üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuruda bulunacak.

Üniversite kayıtları ne zaman 2021?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Üniversite ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın

Üniversite ek yerleştirme puanı düştü mü?

2021 université ek yerleştirme puanı kaç? Üniversite ek yerleştirmede baraj puanı düştü mü? Üniversite ek yerleştirme baraj puanı kaç? soruları üniversite ek yerleştirmede bulunacak adaylar tarafından merak ediliyordu. Üniversite ek yerleştirme taban puanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haber geldi.