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Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri listesinde

Univa, dünyanın en önemli Öğrenci Evleri Birliği ASRA (The Association for Student Residential Accommodation) tarafından yapılan değerlendirmede, dünyanın en iyi uluslararası öğrenci evi markalarından biri seçildi.

13 Ağustos 2019 Salı 12:09
Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri listesinde

Univa, dünyanın en önemli Öğrenci Evleri Birliği ASRA (The Association for Student Residential Accommodation) tarafından yapılan değerlendirmede, dünyanın en iyi uluslararası öğrenci evi markalarından biri seçildi.


İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri listesine girdi. Şirketten yapılan duyuruya göre İngiltere ve İrlanda’daki öğrenci evi markalarını yüksek standart ve kriterlere göre değerlendirerek üyeliğe kabul eden dünyanın en önemli Öğrenci Evleri Birliği ASRA (The Association for Student Residential Accommodation), tarihinde ilk kez İngiltere ve İrlanda dışında bir markayı üyeliğe kabul etti. ASRA tarafından sertifika alan Univa, söz konusu üyelikle birlikte dünyanın en iyi öğrenci evleri markalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve Türkiye’den söz konusu listeye giren ilk Türk şirketi oldu.


Türkiye’de 3 proje birden


Tek çatı altında bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir kampüs şeklinde dizayn edilen Univa öğrenci evleri, aynı zamanda son teknolojileri bünyesinde bulunduran yaşam alanları ile de ön plana çıkıyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerini de yakından takip edebilmeleri adına aktivite, konferans ve konser alanlarını da bünyesinde bulunduran Univa’nın Sakarya, Düzce ve Kocaeli’de inşası devam eden 3 adet projesi bulunuyor. Univa bulunduğu bölgedeki üniversitelerin bölümlerine göre dizayn edilmiş etüt ve çalışma alanlarıyla, öğrencilerin verimli çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Toplamda 5 bin yatak kapasitesine sahip Univa Projeleri’nin ilki olan Univa Sakarya, 2019-2020 döneminde öğrenci kabul etmeye başlayacak.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:09
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