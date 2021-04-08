Üniformasını giyip cepheye indi! Savaşın sesleri

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Moskova yönetimi son günlerde, işgal ettiği topraklara çok sayıda tank dahil askeri araç yığdı.

Türkiye dahil Batı ülkeleri, Kırım'ın ilhakını tanımıyor.

Hali hazırda Donbass ve Lugansk kentlerindeki ayrılıkçıları destekleyen ve burada bağımsız cumhuriyetler kurulmasına ön ayak olan Moskova yönetimi, Ukrayna'nın doğusunda faaliyetlerini artırıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmaların yaşandığı cephe bölgesi Donbass'a ziyarette bulundu.

Ukrayna - Rusya gerginliği

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.