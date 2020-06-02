UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında gerginlik ihtimaline karşı teyakkuza geçti

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), İsrail ile Lübnan orduları arasında sınırda gerginlik çıkma ihtimaline karşı harekete geçti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait 2 adet "Merkava" tipi tank eşliğindeki 20 kişilik askeri birlik Lübnan'ın Adisa beldesi yakınındaki sınır hattında arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin Mavi Hattı aşmaları ihtimaline karşı sınır bölgesine ilerleyerek konuşlandı.

Bunun üzerine bölgede herhangi bir askeri gerginlik yaşanması ihtimaline karşı iki ülke arasında konuşlu bulunan UNIFIL bünyesindeki birlikler teyakkuza geçti.

Bu arada Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın beldelerde, iki ülke arasındaki sınır bölgesinden yükselen şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusunun sınır hattı boyunca askeri tatbikat yaptığı öğrenildi.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

İki ülkenin sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede İsrail'in "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gereçin bulundurulmasını öngörüyor.