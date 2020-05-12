UNICEF, Kovid-19'la mücadelede yardım çağrısını 1,6 milyar dolar ile iki katına çıkardı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunarak, daha önceki çağrısını iki katına çıkardı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, örgüt Kovid-19 salgınının yıkıcı sosyoekonomik sonuçları ve çocukların artan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mart ayının sonunda yaptığı 651,6 milyon dolarlık yardım çağrısını güncelledi.

Beşinci ayına giren salgının tedarik ve nakil fiyatlarını artırdığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için 1,6 milyar dolar yardım çağrısında bulunuldu.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore da "Sağlık krizi olan bu salgın hızla çocuk hakları krizine dönüşüyor. Okullar kapalı. Aileler işsiz kaldı ve zorlanıyor. Kovid-19 sonrası dünyanın nasıl olacağını düşünürken bu fonlar bize krizle mücadele, iyileşme ve çocukları krizin etkilerinden korumaya yardım edecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'e göre dünyadaki çocukların yüzde 77'si yani 1,8 milyar çocuk, salgın nedeniyle kısıtlamalar altında yaşıyor, çocuklara yönelik şiddet ve istismar da bu süreçte artıyor.





