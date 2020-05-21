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UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:44:16 -
UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine rağmen marttan bu yana en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ettiğini açıkladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.

Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde Kovid-19 kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

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