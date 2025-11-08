  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Medya UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' Adem Göçer, vefat etti
Medya

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' Adem Göçer, vefat etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' Adem Göçer, vefat etti

2020 yılında layık görüldüğü ‘Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer, vefat etti.

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden davul ustası Adem Göçer, yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçer’e burada kolon kanseri teşhisi konuldu. Kırşehir’deki tedavisinin ardından İzmir'de özel bir hastaneye sevk edilen davul ustası Göçer, kanser tedavisini bir süre daha burada sürdürdü. Dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilen Göçer, bugün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI'NDAN ALDI

Davul ustası Göçer, 2020 yılında layık görüldüğü ‘Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Neşet Ertaş'tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülüne layık görülen Adem Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ediyordu.

HASTANEDE ÇEKTİĞİ VİDEO İLE TAKİPÇİLERİNE VEDA ETTİ

Ayrıca davul ustası Adem Göçer, 6 gün önce hastanede çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile takipçilerine ‘veda’ etti. Göçer yayınladığı videoda, “Böyleymiş hayat. Sağlığım el vermedi. Sizlere bir dörtlüğümle ‘Allah'a ısmarladık’ demek istiyorum. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız, Çekiç Ali emmimiz, Hacı Taşan zaten dayımız. Neşet Ertaş bizim konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz. Budur bizim aslımız. Ademoğlu Adem Göçer. Unvanı da zaten devletimiz verdi onu da biliyorsunuz. Allah sizlere de öyle unvanlar nasip eylesin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler yarının büyüklerisiniz. Sizler bizleri yürütecek kişilersiniz. Allah sizin de güzelliğinize mukayyet olsun. Haysiyetinize mukayyet olun. Sevginize, saygınıza, hürmetinize mukayyet olun. Şahsınıza mukayyet olun. Sizlere ne yakışıyorsa, bu verdiğiniz emeğe ne yakışıyorsa ona mukayyet olun. Allah'a ısmarladık” ifadelerine yer verdi.

Konya'nın güzide simalarındandı: Ali Galip Doğan hoca efendi vefat etti
Konya'nın güzide simalarındandı: Ali Galip Doğan hoca efendi vefat etti

Yerel

Konya'nın güzide simalarındandı: Ali Galip Doğan hoca efendi vefat etti

Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti!
Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti!

Aktüel

Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti!

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti
Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Aktüel

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin teklifi BM’de yankı buldu… Gazze'ye uluslararası güç geliyor
Dünya

Türkiye’nin teklifi BM’de yankı buldu… Gazze'ye uluslararası güç geliyor

İstanbul'daki kritik zirveden sonra ABD, Gazze Şeridi'ne en az iki yıl görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören pl..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Gündem

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23