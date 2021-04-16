UNESCO, İsrail uygulamalarına karşı çıktı

Örgütün aldığı kararda İsrail’den Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi, surları ve Mescid-i Aksa’ya yasa dışı adımların terk edilmesi istendi. Kararda ayrıca uluslararası hukuka göre işgalci güç konumundaki İsrail’in tüm ihlallerini izlemek için UNESCO’dan Kudüs’e bir misyon gönderilmesi gerektiği kaydedildi. Daha önce de Kudüs’ün bir İslam kenti olduğunu doğrulayan kararlar alan UNESCO, Ekim 2016’da da 6 ret oyuna karşı 26 evet oyuyla ‘Yahudiler ve Kudüs ve Harem-i Şerif arasında bir ilişki olmadığını’ onaylamıştı.