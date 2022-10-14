UNESCO heyetinden Kapadokya’ya kritik ziyaret

Yeni Akit Ankara

UNESCO'nun farklı ülkelerinden üst düzey temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Şubesi’nden uzmanlar, dünyanın gözbebeği, UNESCO Kültür Miras Listesi’ndeki Kapadokya’yı korumak, bu eşsiz güzelliği yarınlara miras bırakmak için çalışmalarını aralıksız ve özveriyle sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı’nı ziyaret etti. UNESCO'dan Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Pavel Danek; UNESCO temsilcileri Dr. Martina Paskova ve Jakup Kaspar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Şubesi’nden iki uzmanımız Kapadokya’ya yaptıkları ziyaret kapsamında Kapadokya Alan Başkanlığı’nın da konuğu oldu. Türkiye’de kurulan ikinci Alan Başkanlığı olan Kapadokya Alan Başkanlığı’nın çalışma modeli, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi almak isteyen UNESCO Heyeti’nin incelemeleri, sabah saatlerinde yapılan bir toplantıyla başladı. Toplantıda, ilgili heyete Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bir sunum yapılarak, kurumun faaliyetleri, çalışma yöntemleri, teşkilat yapısı, çalışma usul ve esaslarıyla ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Yeni, başarılı ve örnek bir yönetim modeli

UNESCO Heyeti temsilcileri, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın bölgedeki projelerinden, dünya mirası bölgeyi korumak ve yaşatmak adına yürüttüğü bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımdan son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Kapadokya Alan Başkanlığı’nın yetki karmaşasını ortadan kaldırarak kilit bir rol üstlenmesinin, faaliyetlerin tek elde toplanmasıyla bürokrasiyi azaltarak süreçlerin hızlandırılmasının bölgeye çok önemli bir katkı sunduğunu vurguladılar. Heyet temsilcileri; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın Türkiye’de kurulan ikinci Alan Başkanlığı olmasına, yeni ve pilot bir uygulama olmasına rağmen kısa sürede çok başarılı bir işleyişe sahip olmasını etkileyici buldukları yönünde yorum yaptılar. UNESCO Heyeti, Kapadokya alanının tarihî, kültürel ve doğal bütünlüğünü dünya standartlarında koruyacak, geliştirecek ve gelecek kuşaklara aktaracak destinasyon yönetim modelini kurduğu, faaliyetlerini turizmi koruma dengesi içerisinde yürüttüğü için Kapadokya Alan Başkanlığı’nı tebrik etti.

Peri bacaları diyarına hayran kaldılar

UNESCO Heyeti temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Şubesi’nden uzmanlar, toplantının ardından tarihi bölgede bazı noktaları ziyaret ettiler. Heyetin ilk durağı bölgenin en yüksek noktası Uçhisar Kalesi oldu. Yüzlerce basamakla çıkılan kaleden, görkemli ve büyülü Kapadokya’yı hayranlıkla seyreden heyet daha sonra peri bacalarının en yoğun olduğu yerler Paşabağları ve Zelve ören yerleri ile Kapadokya’nın simgelerinden biri olan Üç Güzeller Peri Bacaları’nda keyifli bir keşif gezisi yaptılar. Bölgenin tarihi dokusunun eşsiz ve etkileyici bulan UNESCO temsilcileri, Kızılçukur Vadisi’nde kızıl renge bürünen gün batımını hayranlıkla izlediler. UNESCO Heyeti, hem Kapadokya’nın büyüleyici güzelliğinden hem de Kapadokya Alan Başkanlığı’nın bu mirası korumak için yaptığı kültürel, sosyal, sportif, ekonomik ve akademik çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek incelemelerini sonlandırdılar.