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UNESCO desteği ile aile düşmanlığı! Hülya Şimga, Türkiye'de kadınların ezildiğini şöyle savundu: Yalnızca Türkiye'de evlenen kadının...

İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde UNESCO'nun katkıları ile kurulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü' 25 Ekim Cuma günü faaliyetlerine başladı.

25 Ekim 2019 Cuma 19:47
UNESCO desteği ile aile düşmanlığı! Hülya Şimga, Türkiye'de kadınların ezildiğini şöyle savundu: Yalnızca Türkiye'de evlenen kadının...

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Maltepe Üniversitesi'nde 2009 yılında 'UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü' kurulmuştu. Üniversitesi bu kez de Birleşmiş Milletler’in küresel öncelikli sorunlardan biri olarak tanımladığı, eşcinselliği meşrulaştıran ve toplum ahlak yapımızı tehdit eden 'toplumsal cinsiyet eşitliği'ne ilişkin UNESCO'nun katkılarıyla yapılacak çalışmalara onay verdi.

UNESCO işbirliği ile kurulan kürsüde 'toplumsal cinsiyet eşitliği'ne ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve uygulamalar yapılacak, projeler geliştirilecek, eğitim faaliyetleri ve bilimsel toplantılar düzenlenecek. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü'ne Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Şimga başkanlık yapacak.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hülya Şimga, UNESCO’nun kurulduğundan itibaren ‘kadınların insan hakları, güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği’ konularına önem verdiğine dikkat çekerek bu yönde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yalnızca Türkiye'de evlenen kadının soyadı değişiyor

2018 yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’na dikkat çeken Prof. Dr. Şimga, Türkiye’nin cinsiyet eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldığını belirtti.

Eşcinselliğin ve her türlü ahlaksızlığın meşrulaştırıldığı 'toplumsal cinsiyet eşitliği'ni savunan Prof. Şimga, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde savunulan aynı hak, özgürlük ve olanaklara sahip olmaktır. Toplumlarda kültürel olarak tutucu görüşlerde kadına bir rol biçiliyor. Buna bağlı olarak, boşanmaların artmasının, toplumdaki yozlaşmanın kadınların eşitlik istemesine bağlı olduğu iddia ediliyor. Bu görüşe göre kadının yerini bilmesi gerekli. Bilmediği zaman problem çıkıyor." dedi.

Türkiye’de kadına yönelik ayırımcılığın çok çeşitli boyutları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şimga, "En basit örneklerden bir tanesi kadının soyadı sorunudur. Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkeler arasında sadece Türkiye’de kadın evlendiği zaman soyadını değiştirmek zorunda kalıyor. Kadınların Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak soyadını değiştirmemesinin yolu açıldı. Ancak kültüre bakıldığında kaç tane kadın, kocasına ve kocasının ailesine ‘Ben dava açıyorum. Senin soyadını almayacağım’ diyebilir? Realiteyle çok çelişkili bir durum. Kadının soyadı konusu büyük sorunlara yol açacak durumların en hafifidir ama toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:47
  1. İstanbul Maltepe Üniversitesi
  2. Maltepe Üniversitesi
  3. Prof. Dr. Hülya Şimga
  4. Hülya Şimga
  5. UNESCO

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  • şenay doğanşenay doğan5 sa önce
    az önce ya rabbi sen kocamı bana üstün kıldın bana da onun üstünlüğünü seninle birlikte çok ama çok sevdirdin dediğimde gönlüme allah size imanı sevdirdi ayeti HUCURAT 7 düştü kadını erkeğe eşitlemeye çalışanlara da şeytan küfrü sevdirdi o nedenle kadın erkek eşitliğini savunanlar imana dönmedikçe iman edenlerin bu imandan kaynaklanan sonsuz haz lezzet ve nimetlerine asla ulaşabilmeleri mümkün olmayacağı gibi kurdukları bina ölünceye kadar kalplerinde nifak olup onlara cehennemi yaşatacaktır TÖVBE 110 allaha emanet olun ya habiballah
  • ErolErol6 sa önce
    Erkekten kanun yoluyla alınmayan daha ne kaldı, onu da alın. Hatta bütün erkekleri öldürelim mi. Bu feminist sapık zihniyeti bir terk edin.
  • Munir Munir 7 sa önce
    Bu kimse yalan konusuyor Ben batida boyle sey gormedim
  • HakkiHakki7 sa önce
    Töremize gore soy babadan geldiği için kanun ile de bu sekle getirilmiştir ancak artık kadınlar eski soyadlarını da alabilmektedir. Soy adından eşitsizlik olacaksa olsun. Türk aile yapısında kendini bilen kadin bastacıdır.Dinimize gore ise kadin Allahın emanetidir. Bunu bilen erkek hanımının üzerine titrer. Sorumluluklar tabiiki var. Kadın da erkek de üzerine düşeni yapacak elbet. Biri yatsin biri ezilsin dogru degil. Zaten tartismalar bu sebeplerden oluyor. Batinin asil amaci aile yapimizi bozarak toplumumuzu bozmaktir. Batılıların imrendiği ve şaşkın kaldığı aile yapımız geleceğimizin teminatidir.
  • şenay doğanşenay doğan7 sa önce
    bir kuzenim vardı yıllar önce evlendi baba tarafım sivaslıdır kuzenimin evlendiği kız egeli idi düğünde kuzenime nereli olduğu soruldu sivaslıyım dedi sonra kıza sen nerelisin dediler KIZIN CEVABI BU GÜNDEN SONRA SİVASLIYIM OLDU aradan yıllar geçti kuzenimden haber getiren akrabalarım kuzenimden için karısının ağzına bakıyor dediler gördünüz mü erkeğin kalbinin nasıl fetholunduğunu eşitlikle mi itaatle mi allaha emanet olun ya habiballah
  • şenay doğanşenay doğan7 sa önce
    kocasını sevmeyen kadın ona eşitlenmek ister insan sevdiğinin kendisinden üslün olmasından ancak sevinç ve gurur duyar siz ve sizin gibiler kadınların gönlüne allahın kerem edeceği aşk ve sadakat duygusunu baltalamak kadınları rızkından etmek peşindesiniz bir kadın için sevmek ve en az sevdiği kadar da sevilmek yeri başka birşeyle doldurulamayacak bir rızıktır bu rızık da allahın itaatkar kulları içindir SİZLER KADINLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANISINIZ allaha emanet olun ya habiballah
  • ALİALİ8 sa önce
    Karpuz karpuzdur, kavun kavundur. İkisininde kıymeti ayrıdır.

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