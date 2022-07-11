Ünal Pala kimdir? Ünal Pala neden vefat etti?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki Zeytinlikuyu Koyu'nda saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 12 metrelik bir sürat teknesini kullanan evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı ve holding yöneticisi Ünal Pala kıyıdan 70 metre uzaklıkta denizin ortasındaki küçük kaya parçalığını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile parçalanan teknede bulunan Ünal Pala ve eşi Evrim Pala olay yerinde yaşamını yitirirken, kazazedelerin yardımına bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerin su sporları çalışanları koştu.

Kazadan sonra kayalığın üzerine düşen 12 yaşındaki Mina Pala ise su sporu merkezi çalışanları tarafından kurtarılarak önce karaya ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünal Pala kimdir?

Ünal Pala 27 Aralık 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Ünal Pala, Ankara'nın tanınan iş insanlarından biriydi.