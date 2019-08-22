Ünal: Kendisini aileden görenleri davet ettik

Hacı Yakışıklı Ankara

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Aile içinde bir kutlama yapıyoruz” dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Ünal, 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin 14 Ağustos’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos’ta yapılacağı belirtildi. Ünal, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını açıkladı.

Muhaliflere davet yok

Soruları da cevaplandıran Ünal yeni parti oluşumunun davet edilip edilmeyeceği sorusu üzerine; “Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” dedi.

Arınç: Parti kuranlar büyük hata yapar

Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da muhaliflere yönelik, “Bu arkadaşlar parti kuracaklarmış dendiği zaman şahıslarını seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Partiden ayrılan Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gitti parti kurdu. Şu gitti, bu gitti, hiçbirisine millet selam bile vermedi. Partilerini kapattılar” dedi.