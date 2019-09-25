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Ünal Karaman'ın koltuğu sallanıyor

Son 4 sezonun en kötü başlangıcını yapan Trabzonspor'da, Sivasspor mağlubiyetiyle ligdeki 15 maçlık seri de noktalandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
Ünal Karaman'ın koltuğu sallanıyor

Başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni dönemde çıtayı yükselten Trabzonspor'da ilk beş haftada ortaya konan performans kara tabloyu ortaya koydu. Son maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer yalnızca 1 galibiyet alabildi.

2018-19 sezonunu zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Bordo-mavililer, 6 puan toplayarak haftayı 9. sırada tamamladı.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftalık bölümde 3 beraberlik, 1'er galibiyet ve mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, söz konusu haftalar itibariyla 4 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonraki dönemde en kötü ikinci başlangıcını yaptı.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası camiada teknik direktör Ünal Karaman'ın geleceği de tartışılmaya başlandı. Teknik direktör Karaman konusunda ikiye bölünen camiada bir kesim deneyimli teknik adam ile yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, diğer kesim ise oyuncu tercihleri ve oyuna müdahalelerini eleştirerek Karaman'ı kötü sonuçlardan sorumlu tuttu.

Öte yandan Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte Trabzonspor'un ligdeki yenilmezlik serisi de son buldu. Bu maç öncesi ligde çıktığı 15 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililerin, Sivasspor yenilgisiyle birlikte, Süper Lig'de deplasmanda 9 maç, toplamda 16 maç süren yenilmezlik serileri sona erdi.

Penaltı kabusu

Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan penaltı sıkıntısı devam ediyor. 2018-19 sezonunda kazandığı 10 penaltı atışının 4'ünü kaçıran bordo-mavililer, bu sezon da kötü tabloyu tersine çeviremedi. Yeni sezonda lig ve Avrupa'da toplamda 4 penaltı atışı kazanan Karadeniz ekibi, bunların yalnızca birini gole çevirebildi. Bordo-mavililerde Nwakaeme, Sosa ve son olarak da Sörloth atışı gole çeviremezken, sadece 2-2 berabere biten Gençlerbirliği maçında Sörloth penaltı atışını gole çevirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
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