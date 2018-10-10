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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı

Trabzonspor Teknik DirektörüKaraman, annesinin vefatının ardından acısını paylaşanlar için teşekkür mesajı yayımladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:06
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı

Karaman, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı mesajda, ölümün hiç kimseye uzak olmadığını anımsatarak, "Hepsi ani ve hepsine hazırlıksızız. Biz de yüce Allah'ın takdiriyle bu acıyı aniden yanı başımızda hissettik ve baş tacımız, annemizi ebediyete uğurladık. Acımızı paylaşan dostlarımız sayesinde bu zorlu günlerde dayanma gücü ve sabır bulduk. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, annem Şefika Karaman'ı ahirete uğurlamanın verdiği tarifsiz acıyı gerek arayarak ve mesaj atarak, gerekse cenazemize iştirak ederek hafifleten tüm can yoldaşlarım ile ülkemizden, yurt dışından, siyaset, iş ve spor camiasından taziyelerini sunarak acımıza ortak olan tüm ağabeylerime, kardeşlerime ve dostlarıma Karaman ailesi adına teşekkürlerimi sunarım." 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:06
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