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Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

- Karaman, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi halinde Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyükler karşısında bordo-mavili takımda galibiyet yaşayan teknik adam olma başarısı gösterecek- Hafta sonunda bu kez Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak olan Şenol Güneş'in Karadeniz ekibinde, 2010-2011 sezonunda yardımcılığını Ünal Karaman yapmıştı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:46
Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile göstermiş olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.


- Yan yanadan, karşı karşıya


Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı.

Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.


- 9 teknik adam


Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:46
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  3. Trabzonspor
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