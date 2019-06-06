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Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman nereli ve kaç yaşında? Ünal Karaman Trabzonspor transfer

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yeni sezona ilişkin son dakika transferlerine devam ediyor. Bardo mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ünal Karaman Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçmişti. Peki Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman nereli ve kaç yaşında? Ünal Karaman hangi takımlarda görev yaptı?

06 Haziran 2019 Perşembe 14:37
Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman nereli ve kaç yaşında? Ünal Karaman Trabzonspor transfer

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yeni sezona ilişkin son dakika transferlerine devam ediyor. Bardo mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ünal KaramanRıza Çalımbay ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçmişti. Peki Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman nereli ve kaç yaşında? Ünal Karaman hangi takımlarda görev yaptı?

Ünal Karaman kimdir?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor'da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor'a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig'de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi. 

Türkiye 18 yaş altı milli futb takımı için 1984 senesinde forma giyen Ünal Karaman, 1985 ile 1987 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı için forma giyerken 1985 ile 1996 seneleri arasında ise Türkiye Milli Futbol Takımı için forma giydi.

1987 yılında Malatyaspor'a transferi gerçekleşen Karaman, 1988 senesinde kulübüyle lig üçüncülüğü yaşadı. A Milli Takım’ın orta sahasının da en önemli isimleri arasında yer almayı başaran Ünal Karaman, 1990 senesinde Trabzonspor'a transfer edildi. 1999 senesine kadar bu takımda kalan Karaman, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Trabzonspor'da geçirdi. 1999 senesinde transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde ise bir yıl futbol oynayan sporcu, 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2000 ile 2004 tarihleri arasında Türk Millî Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Karaman, 2005 senesinde ise Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2007 senesinin sonlarına doğru Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Ünal Karaman, 2008 senesinin Mart ayında bu görevinden istifa etti. Aynı senenin Kasım ayında MKE Ankaragücü'nün başına geçen Karaman, bir ay sonra Galatasaray karşısında gerçekleşen 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu takımdan da istifa etti.

Konyaspor'da kısa bir süreliğine tekrar görev yapan Ünal Karaman, 2009 yılında Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine başladı. 2010 senesinde takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in birinci yardımcısı yapılan Ünal Karaman, 2013 senesinde Şenol Güneş’in istifa etmesiyle ile birlikte istifa etti. Sonrasında Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönen Ünal Karaman, aynı sene bir istifa daha gerçekleştirmiştir. Ünal Karaman 2018 sezonunu Karabükspor’da tamamlamıştır.

Ünal Karaman, Pınar Büyükkent ile evlendi. Şahitliklerini Alparslan Türkeş ve Mesut Yılmaz yaptı. Ersagun Akbar Karaman (d.28 Temmuz 1997) adında futbolcu olan bir oğlu vardır.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

Profesyonel Futbol Kariyeri : 

1981-1984 - Konyaspor 

1984-1987 - Gaziantepspor 

1987-1990 - Malatyaspor 

1990-1999 - Trabzonspor 

1999-2000 - MKE Ankaragücü 

Millî Takım Kariyeri : 

1984 - Türkiye U-18 

1985-1987 - Türkiye U-21 

1985-1996 - Türkiye 

Teknik Direktörlük Kariyeri : 

2000 - 2004 - Türkiye (Şenol Günes’in yanında yardımcı antrenör) 

2005 - 2005 - Türkiye 

2005 - 2007 - Türkiye U-21 

2007 - 2008 - Konyaspor 

2008 - 2009 - MKE Ankaragücü 

2009 - 2009 - Konyaspor 

2009 - 2010 - Trabzonspor (Şenol Günes’in yanında yardımcı antrenör) 

2010 - 2012 - Trabzonspor (Şenol Günes’in yanında antrenör) 

2013 - 2013 - Trabzonspor (antrenör) 

2013 - 2013 - Trabzonspor (sportif direktör) 

2014 - 2015 - Adana Demirspor 

2016 - 2016 - Şanlıurfaspor 

2018 - 2018 - Kardemir Karabükspor 

2018- ------ - Trabzonspor 

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:37
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Gaziantep
  6. Ankara
  7. Adana
  8. Ünal Karaman kimdir?
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